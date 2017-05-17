Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.17 10:24

— Полпред Президента РФ Олег Белавенцев провел встречу с членами Ассоциации СМИ Северного Кавказа в Пятигорске.— На Курпском групповом водопроводе продолжаются восстановительные работы (О. ДЫШЕКОВ)— Прокуратура Прохладненского района выявила ряд санитарных требований в школах и детсадах.— В КБГАУ обсудили взаимодействие предпринимателей и надзорных органов (Р. АБДУЛХАЛИКОВ)— Борец из КБР Ахмедхан Темботов выступит в составе сборной России на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет лет.