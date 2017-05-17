Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.17 10:24
— Полпред Президента РФ Олег Белавенцев провел встречу с членами Ассоциации СМИ Северного Кавказа в Пятигорске.
— На Курпском групповом водопроводе продолжаются восстановительные работы (О. ДЫШЕКОВ)
— Прокуратура Прохладненского района выявила ряд санитарных требований в школах и детсадах.
— В КБГАУ обсудили взаимодействие предпринимателей и надзорных органов (Р. АБДУЛХАЛИКОВ)
— Борец из КБР Ахмедхан Темботов выступит в составе сборной России на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет лет.

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Радио КБР 13.00 bal — 2017.05.17 13:22

— Бюгюн Парламентни депутатлары студентле бла тюбешгендиле.

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Радио КБР 13.00 rus — 2017.05.17 13:20

— Кабардино-Балкария — республика долгожителей.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.05.17 10:26

— Белавенцывыр СКФО-м и журналистхэм 1ущ1ащ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.05.17 10:25

— Прохладна районда школланы ашханаларында бузукълукъла ачыкълангандыла.

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