Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.16 10:25
— В эти минуты стартует республиканский этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». (ЗАПИСЬ: Л.Харадурова, зам директора ДТД).
— В Терском районе вручили ключи от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей. (ЗАПИСЬ: Н.Емузова).
— В Нальчике отметят юбилей Службы сосудистой хирургии в КБР.
— Прокуратура Эльбрусского района выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции.