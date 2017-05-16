Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.16 10:25

— В эти минуты стартует республиканский этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферыдополнительного образования «Сердце отдаю детям». (ЗАПИСЬ: Л.Харадурова, зам директора ДТД).— В Терском районе вручили ключи от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей. (ЗАПИСЬ: Н.Емузова).— В Нальчике отметят юбилей Службы сосудистой хирургии в КБР.— Прокуратура Эльбрусского района выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции.