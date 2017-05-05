Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.05 10:31
— Глава КБР Юрий Коков принял участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии при Президенте России
— В Атажукинском саду Нальчика в эти минуты в рамках культурно-патриотического проекта «На подступах к Великой Победе» (И. ДОЛОВА)
— 35 тысяч человек примут участие в акции «Бессмертный полк» в Нальчике
— УМВД по г. Нальчику напоминает об оказании госуслуг (З. ШОГЕНОВА)
— Борец из КБР Тамерлан Калов – «бронзовый» призёр XV Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2017.05.05 10:33

-Юрий Коков Къырал советни жыйылыууна къатышханды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.05 10:31

— Глава КБР Юрий Коков принял участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии при Президенте России

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2017.05.05 9:04

— Тек1уэныгъэ махуэшхуэм теухуа 1уэхугъуэхэр ди республикэм щок1уэк1.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 bal — 2017.05.05 9:03

— Правительстовну кезиулю жыйылыуу болгъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.05 9:00

— Сегодня на стадионе «Тотур» состоится военно-спортивная игра «Победа».

Подробнее