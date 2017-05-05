Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.05 10:31

— Глава КБР Юрий Коков принял участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии при Президенте России— В Атажукинском саду Нальчика в эти минуты в рамках культурно-патриотического проекта «На подступах к Великой Победе» (И. ДОЛОВА)— 35 тысяч человек примут участие в акции «Бессмертный полк» в Нальчике— УМВД по г. Нальчику напоминает об оказании госуслуг (З. ШОГЕНОВА)— Борец из КБР Тамерлан Калов – «бронзовый» призёр XV Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.