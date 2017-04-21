Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.21 10:20
— Глава КБР Юрий Коков подписал распоряжение об отмене карантина на части территорий селений Второй Лескен и Зарагиж
— Депутаты КБР в очередной раз отметили низкое выполнение плана госприватизации имущества КБР (Т. Ошхунов)
— Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев отметил необходимость в усилении пропагандистской работы на местах (А. Шхагошев)
— В республиканском дворце творчества детей и молодёжи в эти минуты проходит Всероссийская конференция про краеведнию (О. Синицина)
— Самбистка из КБР Амина Мингалеева -бронзовый призер молодежного первенства Европы в Чехии.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.04.21 10:22

— МЧСм и егъэджэныгъэхэр нобэ еух.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.04.21 10:21

— КъМ-р МЧС-ни битеуроссей команда-штаб юйрениулерине къошулгъанды

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.21 10:20

— Глава КБР Юрий Коков подписал распоряжение об отмене карантина на части территорий селений Второй Лескен и Зарагиж

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.04.21 9:05

— Тек1уэныгъэ Иным и махуэшхуэм ирихьэл1эу Урысейм и щ1ыналъэ псоми «Уахътыншэ полк» 1уэхугъуэр щек1уэк1ынущ.

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Радио

Радио КБР 07.10 rus — 2017.04.21 9:01

— Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев заявил о необходимости регионам перенять опыт борьбы с экстремизмом

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