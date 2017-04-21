Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.21 10:20

— Глава КБР Юрий Коков подписал распоряжение об отмене карантина на части территорий селений Второй Лескен и Зарагиж— Депутаты КБР в очередной раз отметили низкое выполнение плана госприватизации имущества КБР (Т. Ошхунов)— Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев отметил необходимость в усилении пропагандистской работы на местах (А. Шхагошев)— В республиканском дворце творчества детей и молодёжи в эти минуты проходит Всероссийская конференция про краеведнию (О. Синицина)— Самбистка из КБР Амина Мингалеева -бронзовый призер молодежного первенства Европы в Чехии.