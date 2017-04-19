Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.19 10:44

— Сегодня в Нальчике состоится презентация сборника «Абаза в Кабарде».— Студенты КБР отличились на Международной выставке современного искусства— МЧС России проводит крупномасштабное командно-штабное учение. (Главный специалист по пропаганде с общественностью и СМИ ведомства –К.Беров.)— Сегодня в Нальчике продолжится республиканский этап конкурса «Учитель года 2017». (Зам. Председателя Правительства КБР , Министр образования науки и по делам молодёжи КБР –Н.Емузова.)— В Нальчике пройдет кастинг регионального отбора третьего сезона Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя Птица».