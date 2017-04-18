Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.18 10:30
— В Кабардино-Балкарии на реализацию программ социальной поддержки семьи и детей предусмотрено порядка 170 миллионов рублей
— В парламенте КБР одобрили работу коммунальщиков.
— Пострадавших накануне парапланеристов доставили в больницу.
-“Спартак-Нальчик” завершил гостевую игру с командой “Тосно” нулевой ничьей..
— Сегодня состоится торжественное открытие Первенства Вооружённых сил России по боксу среди юниоров с подробностями ( Гостренер республики по боксу- З. Керефов.)