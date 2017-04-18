Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.18 10:30
— В Кабардино-Балкарии на реализацию программ социальной поддержки семьи и детей предусмотрено порядка 170 миллионов рублей
— В парламенте КБР одобрили работу коммунальщиков.
— Пострадавших накануне парапланеристов доставили в больницу.
-“Спартак-Нальчик” завершил гостевую игру с командой “Тосно” нулевой ничьей..
— Сегодня состоится торжественное открытие Первенства Вооружённых сил России по боксу среди юниоров с подробностями ( Гостренер республики по боксу- З. Керефов.)

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.04.18 10:32

— Зеиншэхэр псэуп1эк1э къызэгъэпэщыным трагъэк1уэдэну КъБм сом милуанищэ 70 къыхигъэк1ащ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.04.18 10:31

— «Инсанланы жашау онгларын къоруулау» программаны чеклеринде къыралдан ырысхы бёлюнюрюкдю.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.18 10:30

— В Кабардино-Балкарии на реализацию программ социальной поддержки семьи и детей предусмотрено порядка 170 миллионов рублей

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.04.18 9:05

— Хъыбарырэ макъэмэк1э зыхэлъ «Махуэпежьэ» нэтын.

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