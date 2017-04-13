Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.13 10:30

-В КБГУ пойдет лекция в рамках проекта Школа правового воспитания «Правовая Республика»( Автор и руководитель проекта консультант управления по внутренней политике Администрации Главы КБР – А. Шипшев).— Современное производство вольфрамового ангидрида будет налажено в Кабардино-Балкарии в рамках госпрограммы развития СКФО.— Юрий Тхагазитов – заслуженный деятель науки КБР.— Юрий Коков встретится с представителями мусульманского духовенства республики.— Первенства Северо-Кавказского федерального округа России по настольному теннису среди юношей и девушек до 13 лет стартует сегодня.(Директор ДЮСШ по настольному теннису и теннису –А.Балкаров.)-Матч между нальчикским «Спартаком» и московским «Спартаком-2» завершился в ничью.