Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.12 10:35
— Предприятие «Каббалквольфрам» в КБР начнут строить летом 2017 года.
— В эти минуты в Нальчике началась Всероссийская акция «Волонтёрский космический забег».
— В КБГУ накануне состоялась ежегодная Северо-Кавказская олимпиада по аудитe (ЗАПИСЬ: Л. Солгалова).
— В аэропорту «Нальчик» увеличился пассажиропоток.
— В музее иИЗО им. А. Л. Ткаченко сегодня открывается выставка Якуба Аккизова
— Спортсмены из КБР стали победителями всероссийского турнира по дзюдо в Черкесске