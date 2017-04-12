Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.12 10:35

— Предприятие «Каббалквольфрам» в КБР начнут строить летом 2017 года.— В эти минуты в Нальчике началась Всероссийская акция «Волонтёрский космический забег».— В КБГУ накануне состоялась ежегодная Северо-Кавказская олимпиада по аудитe (ЗАПИСЬ: Л. Солгалова).— В аэропорту «Нальчик» увеличился пассажиропоток.— В музее иИЗО им. А. Л. Ткаченко сегодня открывается выставка Якуба Аккизова— Спортсмены из КБР стали победителями всероссийского турнира по дзюдо в Черкесске