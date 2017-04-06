Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.06 10:45

— В Доме Правительства состоялось заседание Антитеррористической комиссии КБР.— Три медали завоевали спортсмены КБР на всероссийском юношеском турнире по вольной борьбе в Майкопе.— Международная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля.— Беслан Бежанов- и.о. председателя Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям .— Процедура замены полиса ОМС(Сотрудник отдела защиты прав застрахованных ТФ ОМС КБР -Ж.Кантеева.)-Спортсменка из КБР Татьяна Жилова заняла 1 место на Чемпионате России по сурдтхэквондо.(Президент Федерации тхэквондо-А.Шокаров.)