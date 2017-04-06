Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.06 10:45
— В Доме Правительства состоялось заседание Антитеррористической комиссии КБР.
— Три медали завоевали спортсмены КБР на всероссийском юношеском турнире по вольной борьбе в Майкопе.
— Международная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля.
— Беслан Бежанов- и.о. председателя Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям .
— Процедура замены полиса ОМС(Сотрудник отдела защиты прав застрахованных ТФ ОМС КБР -Ж.Кантеева.)
-Спортсменка из КБР Татьяна Жилова заняла 1 место на Чемпионате России по сурдтхэквондо.(Президент Федерации тхэквондо-А.Шокаров.)