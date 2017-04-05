Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.05 10:31

— Спортсмен из КБР стал вторым на Чемпионате России по кикбоксингу.— В Нальчике пройдет образовательно-просветительскую акцию «День поля», приуроченную к Году экологии(Профессор , доктор с/х наук-И.Ханиева.)— Глава КБР Юрий Коков провел рабочее совещание по вопросам возобновления деятельности ООО «Фарма Интернешинал Компани Россия-СНГ».-В КБР запустили производство противоградной сетки.— Всероссийская акция «100 баллов для победы» продолжается(Участник-Д.Стогний.)