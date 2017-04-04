Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.04 10:29
— Сегодня КБР станет участником Всероссийской акции «100 баллов для победы».
— Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков выразил глубокие соболезнования семьям погибших в метрополитене в С-Петербурге.
— Игорь Дроздов возглавил Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР.
— В Кабардино-Балкарии начался двухмесячник по санитарной очистке территорий. (ЗАПИСЬ: Асият Тхамокова)
— В КБР проходят тактико-специальные учения с инженерными частями и подразделениями 58-й армии Южного военного округа.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.04.04 10:32

— К1уэк1уэ Юрий Бытырбыхудэсхэм яхуэгузэващ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.04.04 10:30

— Юрий Коков Санкт-Петербургда ёлгенлени юйюрлерине къайгъы сёз бергенди.

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Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.04 10:29

— Сегодня КБР станет участником Всероссийской акции «100 баллов для победы».

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.04.04 9:04

-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным дытопсэлъыхь республикэ радиом лэжьэн зэрыщ1идзэрэ илъэс 90 зэрыхъум,

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Радио КБР 07.10 bal — 2017.04.04 9:03

— «Малкъар тангла»информация-музыка бериу

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Радио КБР 07.10 rus — 2017.04.04 9:00

— Информационно-музыкальный канал «С утра пораньше».

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