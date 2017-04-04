Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.04 10:29
— Сегодня КБР станет участником Всероссийской акции «100 баллов для победы».
— Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков выразил глубокие соболезнования семьям погибших в метрополитене в С-Петербурге.
— Игорь Дроздов возглавил Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР.
— В Кабардино-Балкарии начался двухмесячник по санитарной очистке территорий. (ЗАПИСЬ: Асият Тхамокова)
— В КБР проходят тактико-специальные учения с инженерными частями и подразделениями 58-й армии Южного военного округа.