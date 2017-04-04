Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.04 10:29

— Сегодня КБР станет участником Всероссийской акции «100 баллов для победы».— Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков выразил глубокие соболезнования семьям погибших в метрополитене в С-Петербурге.— Игорь Дроздов возглавил Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР.— В Кабардино-Балкарии начался двухмесячник по санитарной очистке территорий. (ЗАПИСЬ: Асият Тхамокова)— В КБР проходят тактико-специальные учения с инженерными частями и подразделениями 58-й армии Южного военного округа.