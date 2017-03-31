Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.31 10:22
— Глава КБР Юрий Коков в составе Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.
— Министр труда, занятости и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев принял участие в совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ.
— Сегодня меняется лицензирование алкогольной продукции в розничном звене.
— Кадастровая палата КБР проводит тематические «Горячие линии». (ЗАПИСЬ: Ольга Ворокова, пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра республики)

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Радио КБР 13.00 kab — 2017.03.31 13:35

— КъБм щыщу ухуак1уэу пл1ы Беслъэн щыхэк1уэдащ.

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Радио КБР 13.00 rus — 2017.03.31 13:33

— Прокуратура Баксанского района выступила в защиту животных, занесённых в Красную Книгу РФ

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Радио

Радио КБР 10.00 kab — 2017.03.31 10:26

— К1уэк1уэ Юрий УФ-м и Президентым и деж щызэхаша щ1ып1э самоуправленэмк1э советым хагъэхьащ.

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