Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.31 10:22

— Глава КБР Юрий Коков в составе Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.— Министр труда, занятости и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев принял участие в совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ.— Сегодня меняется лицензирование алкогольной продукции в розничном звене.— Кадастровая палата КБР проводит тематические «Горячие линии». (ЗАПИСЬ: Ольга Ворокова, пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра республики)