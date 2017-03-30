Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.30 10:33
— Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова в составе официальной делегации РФ принимает участие в работе сессии КМРВСЕ.
— Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам.
— В районе АЗС села Озрек установлен карантин по бешенству.
— Студенты КБГУ посетят вебинары по актуальным темам.
-Сегодня в Нальчике пройдет турнир по мини-футболу «Спорт, весна, здоровье!».
— «Чудо-шашки» республиканский шашечный турнир в стартует в эти минуты.( Судья соревнований-М. Кармов.)