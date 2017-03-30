Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.30 10:33

— Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова в составе официальной делегации РФ принимает участие в работе сессии КМРВСЕ.— Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам.— В районе АЗС села Озрек установлен карантин по бешенству.— Студенты КБГУ посетят вебинары по актуальным темам.-Сегодня в Нальчике пройдет турнир по мини-футболу «Спорт, весна, здоровье!».— «Чудо-шашки» республиканский шашечный турнир в стартует в эти минуты.( Судья соревнований-М. Кармов.)