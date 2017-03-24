Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.24 10:37

— Глава КБР Юрий Коков встретился накануне с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.— В Министерстве курортов и туризма КБР прошло заседание Коллегии.— Министерство здравоохранения КБР сообщает о проведении вакцинации от полиомиелита детей до 5 лет.— Сегодня в КБР проходит второй этап Республиканского шахматного турнира «Белая ладья» среди детей до 14 лет. ( ЗАПИСЬ: Р. Тубаев, Директор шахматно-шашечного клуба «Ладья»)— В эти минуты в Нальчике стартует первенство СКФО по самбо.