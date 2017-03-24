Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.24 10:37
— Глава КБР Юрий Коков встретился накануне с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
— В Министерстве курортов и туризма КБР прошло заседание Коллегии.
— Министерство здравоохранения КБР сообщает о проведении вакцинации от полиомиелита детей до 5 лет.
— Сегодня в КБР проходит второй этап Республиканского шахматного турнира «Белая ладья» среди детей до 14 лет. ( ЗАПИСЬ: Р. Тубаев, Директор шахматно-шашечного клуба «Ладья»)
— В эти минуты в Нальчике стартует первенство СКФО по самбо.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.03.24 10:40

— К1уэк1уэ Юрий Къэзан щек1уэк1 форумым къыщыпсэлъащ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.03.24 10:38

— КъМ-ны башчысы Къазанда форумну ишине къатышханды

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.24 10:37

— Глава КБР Юрий Коков встретился накануне с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2017.03.24 9:05

— К1уэк1уэ Юрий Къэзан щек1уэк1 форумым хэтщ.

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Радио КБР 07.10 bal — 2017.03.24 9:04

— Мартны 25-де республиклы субботник боллукъду.

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