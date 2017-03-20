Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.20 10:32
— В КБР вторую неделю проходит региональный этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». (ЗАПИСЬ: Н.Маршенкулова)
— Прием заявок начался на участие в программе «Формирование современной городской среды на территории г.о. Нальчик».
— В Нальчике стартовал сезон кинолектория для старшеклассников.
— Единоборец Ислам Гугов одержал досрочную победу на международном турнире по ММА Tech-KREP FC-«PRIME Selection» в Краснодаре. (ЗАПИСЬ: Н.Маршенкулова)
— Именитый боец из КБР Нурмухамед Бесланеев одержал убедительную победу на Кубке России по рукопашному бою.