Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.20 10:32

— В КБР вторую неделю проходит региональный этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».(ЗАПИСЬ: Н.Маршенкулова)— Прием заявок начался на участие в программе «Формирование современной городской среды на территории г.о. Нальчик».— В Нальчике стартовал сезон кинолектория для старшеклассников.— Единоборец Ислам Гугов одержал досрочную победу на международном турнире по ММА Tech-KREP FC-«PRIME Selection» в Краснодаре. (ЗАПИСЬ: Н.Маршенкулова)— Именитый боец из КБР Нурмухамед Бесланеев одержал убедительную победу на Кубке России по рукопашному бою.