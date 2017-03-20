Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.20 10:32
— В КБР вторую неделю проходит региональный этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». (ЗАПИСЬ: Н.Маршенкулова)
— Прием заявок начался на участие в программе «Формирование современной городской среды на территории г.о. Нальчик».
— В Нальчике стартовал сезон кинолектория для старшеклассников.
— Единоборец Ислам Гугов одержал досрочную победу на международном турнире по ММА Tech-KREP FC-«PRIME Selection» в Краснодаре. (ЗАПИСЬ: Н.Маршенкулова)
— Именитый боец из КБР Нурмухамед Бесланеев одержал убедительную победу на Кубке России по рукопашному бою.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.03.20 10:38

— Къырым республикэр Урысейм къызэрыхыхьэжар Налшыч щагъэлъэп1ащ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.03.20 10:34

— Нальчикде орамланы тап халгъа келтиредиле.

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Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.20 10:32

— В КБР вторую неделю проходит региональный этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.03.20 9:04

-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтын.

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Радио КБР 07.10 bal — 2017.03.20 9:02

-«Малкъар тангла» информация-музыка бериу

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Радио КБР 07.10 rus — 2017.03.20 9:00

— Информационно-музыкальный канал «С утра пораньше».

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