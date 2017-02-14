Радио КБР 10.00 rus — 2017.02.14 10:32

— Огонь III зимних Всемирных военных игр зажегся на Эльбрусе.— В горах КБР проходит спасательная операция.(Главный специалист по пропаганде с общественностью и СМИ ведомства -К. Беров.).— Сегодня в рамка розыгрыша ФНЛ футбольный клуб «Спартак –Нальчик» сыграет с «Зенитом- 2»— Спортивные секции и клубы смешанных единоборств Кабардино-Балкарии будут объединены в единую организацию.(Президент Федерации смешанных единоборств ММА –М.Афашагов.)-Государственная дума РФ одобрила законопроект о бессрочной приватизации в окончательном третьем чтении.