Радио КБР 10.00 rus — 2017.02.07 10:27
— Вечер памяти, посвященный артистам Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, прошел в Нальчике.(Министр культуры КБР-М.Кумахов.)
-В Доме Правительства КБР состоится очередное заседание.
— «Автокресло детям». В КБР проходят профилактические мероприятия (Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД капитан полиции- А.Моторова.)
-Джитсеры из КБР выиграли Кубок России.
-Завершается срок приватизации муниципальных жилых помещений.

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Радио КБР 13.00 kab — 2017.02.07 13:35

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий Псыхуабэ щы1ущ1ащ УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щы1э Белавенцев Олег.

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Радио КБР 13.00 bal — 2017.02.07 13:34

— Февраль айдан пособиялагъа къошулгъанды.

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Радио КБР 13.00 rus — 2017.02.07 13:33

— Глава КБР Юрий Коков поднялся на пять позиций в рейтинге влияния глав субъектов РФ.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.02.07 10:29

— Пщ1эншэ приватизацэр еух.

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