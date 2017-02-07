Радио КБР 10.00 rus — 2017.02.07 10:27

— Вечер памяти, посвященный артистам Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, прошел в Нальчике.(Министр культуры КБР-М.Кумахов.)-В Доме Правительства КБР состоится очередное заседание.— «Автокресло детям». В КБР проходят профилактические мероприятия (Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД капитан полиции- А.Моторова.)-Джитсеры из КБР выиграли Кубок России.-Завершается срок приватизации муниципальных жилых помещений.