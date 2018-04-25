Радио КБР 10.00 kab — 2018.04.25 10:40
— Кавказыр нэмыцэ зэрыпхъуак1уэхэм къызэры1эщ1агъэк1ыжрэ илъэс 75-рэ зэрыхъур гъэлъэп1эным елэжьыну къызэгъэпэщак1уэ комитет зэхагъэуващ.

— Ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу республикэ, щ1ыналъэхэм нобэ щагъэлъап1э адыгэ ныпым и махуэр. (Бэджокъуэ Бэллэ – Адыгей республикэм щыщ адыгэ лъэпкъ фащэ зыд дизайнер).
— 2022 гъэр иухыху КъБ-м жылагъуэ щ1ып1эхэмрэ пщ1ант1эхэмрэ зэ1узэпэщ щ1ыным сом мелард хухахынущ.
— «Урысей студент гъатхэ» фестивалыр мы гъэм майм и 15-20 махуэхэм Ставрополь щек1уэк1ынущ.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 kab — 2018.04.25 10:40

— Кавказыр нэмыцэ зэрыпхъуак1уэхэм къызэры1эщ1агъэк1ыжрэ илъэс 75-рэ зэрыхъур гъэлъэп1эным елэжьыну къызэгъэпэщак1уэ комитет зэхагъэуващ.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2018.04.25 10:39

— КъМ-р Кавказ ючюн сермешлени 75-жыллыгъына хазырланады.

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Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.25 10:39

— В эти минуты в селении Благовещенка открывается первый реабилитационный центр для наркозависимых.

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Радио КБР 07.10 kab — 2018.04.25 9:04

-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным.

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Радио КБР 07.10 bal — 2018.04.25 9:02

-«Малкъар тангла» информация-музыка бериу

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Радио КБР 07.10 rus — 2018.04.25 9:00

-Информационно-музыкальный канал «С УТРА ПОРАНЬШЕ».

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