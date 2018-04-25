Радио КБР 10.00 kab — 2018.04.25 10:40

— Ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу республикэ, щ1ыналъэхэм нобэ щагъэлъап1э адыгэ ныпым и махуэр. (Бэджокъуэ Бэллэ – Адыгей республикэм щыщ адыгэ лъэпкъ фащэ зыд дизайнер).
— 2022 гъэр иухыху КъБ-м жылагъуэ щ1ып1эхэмрэ пщ1ант1эхэмрэ зэ1узэпэщ щ1ыным сом мелард хухахынущ.
— «Урысей студент гъатхэ» фестивалыр мы гъэм майм и 15-20 махуэхэм Ставрополь щек1уэк1ынущ.
— Ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу республикэ, щ1ыналъэхэм нобэ щагъэлъап1э адыгэ ныпым и махуэр. (Бэджокъуэ Бэллэ – Адыгей республикэм щыщ адыгэ лъэпкъ фащэ зыд дизайнер).