Радио КБР 10.00 kab — 2018.02.07

— КъБ-м УФ-м и Президент хэхыныгъэхэм зыхуагъэхьэзыр.— РСФСР-м и ц1ыхубэ артист, композитор Къардэн Хьэсэн и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрыхъур гъэлъэп1эным елэжьыну комитет зэхагъэуващ.(Къардэн Хьэсэн – Хэку зауэшхуэм и ветеран, РСФСР-м и ц1ыхубэ артист, композитор).— Кавказ Ищхъэрэ щ1ыналъэхэм и травматолог-ортопедхэм я щ1эныгъэ-практикэ конференц Налшык щек1уэк1ынущ.— Атлетикэ псынщ1эмк1э дунейпсом и чемпионкэ Кучина-Ласицкене Мария Словакием щек1уэк1а къэрал зэхуаку зэхьэзэхуэхэм тек1уэныгъэ къыщихьащ.