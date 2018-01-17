Радио КБР 10.00 kab — 2018.01.17 10:37
— Федеральнэ, республикэ инвестицэ программэхэм япкъ итк1э мы гъэм КъБ-м социальнэ объект зыбжанэ щ1эуэ щаухуэнущ, апхуэдэуи къызэрагъэпэщыжынущ.
— Ф1агъ и лъэныкъуэк1э УФ-м и Правительствэм и премиер къэхьыным теухуа зэпеуэ йок1уэк1.
— Мы махуэхэм хиубыдэу и ныбжьыр илъэс 90 ирикъуащ Хэку зауэшхуэм хэта, Шэджэм къалэм щ1ыхь и1эу щыпсэу К1асэ Исмэхьил. (К1асэ Исмэхьил – Хэку зауэшхуэм и ветеран).
-Мазэ дызыхуэк1уэм щы1эну «Сочи2018» Урысейпсо инвестфорумым Кавказ Ищхъэрэ щ1ыналъэм и зэф1эк1ыр къыщагъэлъэгъуэну я мурадщ.