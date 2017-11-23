Радио КБР 10.00 kab — 2017.11.23 10:27

— УФ-м и Президент Путин Владимир мы илъэсым зэф1агъэк1ахэм щриплъэж,хъыбарегъащ1э 1энат1эхэм я л1ык1уэхэм пресс-конференц щыдригъэк1уэк1 зэ1ущ1эр щыщы1энур траухуащ.-Неврологым и дунейпсо махуэм и пэ къихуэу Анзорей жылагъуэм щы1э реабилитацэ центрым ноябрым и 30-м 1эщ1агъэл1хэр сымаджэхэм щеплъынухэщ.— Адыгэ узэщ1ак1уэ, тхыдэтх, филолог Нэгумэ Шорэ нобэ къыщалъхуа махуэщ. (Хьэк1уащэ Андрей – филологие щ1эныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор).-Усак1уэ гъуэзэджэ, зэдзэк1ак1уэ, журналист Уэрэзей Афлик къызэралъхурэ нобэ илъэс 70 ирокъу. (Ахъуэбэч Анзор – Бахъсэн район администрацэм и унафэщ1ым и къуэдзэ).