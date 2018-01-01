Радио КБР 07.10 rus — 2018.10.12 9:00
— Сегодня в Тырныаузе пройдет траурное мероприятие. (ЗАПИСЬ: А.Тарим, руководитель пресс-службы администрации Эльбрусского р-на).
— В КБГУ сегодня обсудят «Актуальные вопросы инфекционной патологии Северо-Кавказского региона».
— Рейсы из Нальчика в Санкт-Петербург возобновляются. (ЗАПИСЬ: И.Шомахов, пресс-секретарь международного аэропорта «Нальчик»).
— В КБР создана республиканская противопожарно-спасательная служба.
— Звукооператор службы радиовещания ВГТРК «ГТРК Кабардино-Балкария» Сергей Рамонов завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Лермонтове.

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Радио КБР 07.10 kab — 2018.10.12 9:04

— КъБ-м и егъэджэныгъэ 1энат1эм и лэжьак1уэ нэхъыф1хэр щагъэлъап1э гуф1эгъуэ зэ1ущ1э щы1ащ.

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