Радио КБР 07.10 rus — 2018.10.12 9:00

— Сегодня в Тырныаузе пройдет траурное мероприятие.(ЗАПИСЬ: А.Тарим, руководитель пресс-службы администрации Эльбрусского р-на).— В КБГУ сегодня обсудят «Актуальные вопросы инфекционной патологии Северо-Кавказского региона».— Рейсы из Нальчика в Санкт-Петербург возобновляются. (ЗАПИСЬ: И.Шомахов, пресс-секретарь международного аэропорта «Нальчик»).— В КБР создана республиканская противопожарно-спасательная служба.— Звукооператор службы радиовещания ВГТРК «ГТРК Кабардино-Балкария» Сергей Рамонов завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Лермонтове.