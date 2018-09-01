Радио КБР 07.10 rus — 2018.09.07 9:00
— В КБР началась кампания по иммунизации населения. (ЗАПИСЬ: М.Хацукова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР).
— Пенсионеры могут выбрать способ получения пенсии. (ЗАПИСЬ: З.Алоева. ведущий специалист- эксперт пресс-службы ГУ ОПФР России по КБР).
— Республиканский Гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий. (ЗАПИСЬ: Е.Морозова, синоптик Гидрометцентра КБР).
— Сегодня в колледже «Строитель» состоится круглый стол.
-В КЧР проходит фестиваль фотографов и видеографов Северного Кавказа «Два Крыла»(Организатор –Р.Боташев.)