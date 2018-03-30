Радио КБР 07.10 rus — 2018.03.30

— Сегодня в сельском поселении Кременчуг-Константиновское пройдет прием граждан осуществляемый передвижной МКС. (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)— В Кабардино- Балкарии сегодня пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитана полиции А. Моторова.)— В Нальчике пройдет научно-практическая конференция «Современные достижения и возможности в практической урологии».— В колонии Нальчика заработает новый лазерный станок.(Зам.начальника колонии, начальник центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ и К1 УФСИН России по КБР -М.Карданов.)-Учащиеся 9-10 классов из Кабардино-Балкарии примут участие в олимпиаде «Россетей».