Радио КБР 07.10 rus — 2018.01.26 8:47
— Новости ПФ по КБР. (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М. Битоков).
— В Нальчике пройдёт Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва». (координатор проекта «Волонтеры Победы»- К. Кумыкова).
— В КБР состоится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». (старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции – А. Моторова).
— Депутаты Парламента КБР проведут приём граждан.
— Спортсмены из КБР выступят на Гран-при «Иван Ярыгин».