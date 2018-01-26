Радио КБР 07.10 rus — 2018.01.26 8:47

— Новости ПФ по КБР.(Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М. Битоков).— В Нальчике пройдёт Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва». (координатор проекта «Волонтеры Победы»- К. Кумыкова).— В КБР состоится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». (старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции – А. Моторова).— Депутаты Парламента КБР проведут приём граждан.— Спортсмены из КБР выступят на Гран-при «Иван Ярыгин».