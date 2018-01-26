Радио КБР 07.10 rus — 2018.01.26 8:47
— Новости ПФ по КБР. (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М. Битоков).
— В Нальчике пройдёт Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва». (координатор проекта «Волонтеры Победы»- К. Кумыкова).
— В КБР состоится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». (старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитан полиции – А. Моторова).
— Депутаты Парламента КБР проведут приём граждан.
— Спортсмены из КБР выступят на Гран-при «Иван Ярыгин».

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Радио КБР 10.00 kab — 2018.01.26 10:35

— КъБ-м и унафэщ1ымрэ къэрал к1уэц1 1уэхухэмк1э министрым и къуэдзэмрэ зэ1ущ1ащ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2018.01.26 10:33

— Минги тауда тас болгъан альпинистле табылмагъандыла.

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Радио КБР 10.00 rus — 2018.01.26 10:31

— В Минобрнауки КБР прокомментировали вопрос изучения национальных языков.

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