Радио КБР 07.10 rus — 2017.12.01 9:00

— В Ингушетии продолжает свою работу пятый Форум средств массовой информации Северного Кавказа.— Сегодня в Нальчике состоится интерактивно-профилактический семинар «Стоп ВИЧ/СПИД». (ЗАПИСЬ: С.Самофалова, начальник отдела социально- правовой и профилактической работы ММЦ КБР).— Команда Кабардино- Балкарской Республики выступит на III Национальном чемпионате «Абилимпикс- 2017» в Москве.— В Нальчике прошел еще один концерт в рамках VI Международный фестиваль симфонической музыки имени Юрия Темирканова. (ЗАПИСЬ: М.Кумахов, министр культуры КБР).