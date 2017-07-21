Радио КБР 07.10 rus — 2017.07.21 7:10
— Сегодня откроется Первый Кабардино-Балкарский молодежный образовательный форум «Эльбрус. Территория успеха»

. (ЗАПИСЬ: О.Балов, начальник отдела по реализации приоритетных направлений молодежной политики Минобра КБР).
— Новости Кадастровой палаты. (Запись: О. Ворокова, пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра по КБР).
— В Лескенском муниципальном районе введен режим чрезвычайной ситуации. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, старший специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).

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