Радио КБР 07.10 rus — 2017.07.21 7:10

— Сегодня откроется Первый Кабардино-Балкарский молодежный образовательный форум «Эльбрус. Территория успеха»

. (ЗАПИСЬ: О.Балов, начальник отдела по реализации приоритетных направлений молодежной политики Минобра КБР).

— Новости Кадастровой палаты. (Запись: О. Ворокова, пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра по КБР).

— В Лескенском муниципальном районе введен режим чрезвычайной ситуации. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, старший специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).