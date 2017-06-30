Радио КБР 07.10 rus — 2017.06.30 9:00

— Сегодня в КБГУ пройдет «Ярмарка вакансий-2017».(ЗАПИСЬ: А.Шафиев, директор Центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников КБГУ).— В КБР объявлено штормовое предупреждение. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР).— На перекрестке улиц Головко и Калюжного в Нальчике завершены работы по обновлению дорожного полотна.— Министр образования, науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова принимает участие в четвёртом Форуме регионов России и Беларуси.