Радио КБР 07.10 rus — 2017.06.30 9:00
— Сегодня в КБГУ пройдет «Ярмарка вакансий-2017». (ЗАПИСЬ: А.Шафиев, директор Центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников КБГУ).
— В КБР объявлено штормовое предупреждение. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР).
— На перекрестке улиц Головко и Калюжного в Нальчике завершены работы по обновлению дорожного полотна.
— Министр образования, науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова принимает участие в четвёртом Форуме регионов России и Беларуси.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.06.30 10:29

— КъМ-р Юрий Коковну башчылыгъында Россейни бла Беларуссияны регионларыны 4-чю форумуна къатышады.

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Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.30 10:26

— Делегация Кабардино-Балкарии принимает участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси.

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.06.30 9:05

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий я пашэу республикэм къыбгъэдэк1 гупыр хэтщ УФ-мрэ Беларусь республикэмрэ я щ1ыналъэхэм я е 4-нэ …

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