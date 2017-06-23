Радио КБР 07.10 rus — 2017.06.23 9:00
— Председатель Парламента КБР Т.Б.Егорова примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию обучающимися общеобразовательных организаций.
— Сегодня в УФССП РФ по КБР состоится пресс-конференция .(Главный специалист-эксперт по
взаимодействию со СМИ УФССП России по КБР-
А.Бисчоков .)
— В КБГУ продолжается Международная научно-практическая конференция(Профессор кафедры истории России КБГУ ,доктор исторических наук –П.Кузьминов.)
-Анонс предстоящих мероприятий .
— В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия.(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова.).
— 24 июня — Олимпийский день в Нальчике.