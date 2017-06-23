Радио КБР 07.10 rus — 2017.06.23 9:00
— Председатель Парламента КБР Т.Б.Егорова примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию обучающимися общеобразовательных организаций.
— Сегодня в УФССП РФ по КБР состоится пресс-конференция .(Главный специалист-эксперт по
взаимодействию со СМИ УФССП России по КБР-
А.Бисчоков .)
— В КБГУ продолжается Международная научно-практическая конференция(Профессор кафедры истории России КБГУ ,доктор исторических наук –П.Кузьминов.)
-Анонс предстоящих мероприятий .
— В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия.(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова.).
— 24 июня — Олимпийский день в Нальчике.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.06.23 10:41

— КъБм ц1ыхуиблым урысыбзэмк1э ЕГЭмк1э балли 100 къахьащ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.06.23 10:40

— Бюгюн битеукъыралда школну бошагъанлагъа къууанчлы жыйылыула бардырыллыкъдыла.

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Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.23 10:39

— Сегодня в школах Кабардино-Балкарии пройдут выпускные вечера.

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.06.23 9:04

— КъБ-м щыпсэухэм 1энат1э къахудэхынымк1э щ1эгъэкъуэн яхуэхъуным теухуа республикэ программэм подпрограммэ дыщ1агъуащ.

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Радио КБР 07.10 bal — 2017.06.23 9:03

— Республиканы районларында Уллу Ата Журт урушда ёлгенлени эсгериу къууумла ётгендиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 rus — 2017.06.23 9:00

— Председатель Парламента КБР Т.Б.Егорова примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию обучающимися общеобразовательных организаций.

Подробнее