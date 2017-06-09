Радио КБР 07.10 rus — 2017.06.09 9:00
— Сегодня состоится открытие школьных оздоровительных летних лагерей.
— В КБР организована и проводится надзорно-профилактическая операция с условным наименованием «Детский отдых». (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров)
-Анонс предстоящих мероприятий.
— В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия.(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова.).
-В Грозном откроется выставка Мухадина Кишева.
-В Нальчике стартовал детский футбольный турнир имени Александра Апшева.

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Радио КБР 13.00 kab — 2017.06.09 13:39

— Урысейм и махуэ къэблагъэм теухуауэ.

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Радио КБР 13.00 bal — 2017.06.09 13:39

— КъМ-р Россейни кюнюн белгилерикди.

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Радио КБР 13.00 rus — 2017.06.09 13:38

— В эти минуты в Детском центре «Радуга» проходит отбор победителей регионального этапа «Семьи года 2017»

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.06.09 10:36

— Урысейм и махуэ къэблагъэм теухуауэ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.06.09 10:35

— Къыйын табийгъат-хауа болумла эм отдан сакъланыу жаны бла республикалы комиссияны жыйылыуу боллукъду.

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Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.09 10:34

— Пенсионный фонд России опубликовал отчет о деятельности в 2016 году.

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