Радио КБР 07.10 rus — 2017.06.09 9:00

— Сегодня состоится открытие школьных оздоровительных летних лагерей.— В КБР организована и проводится надзорно-профилактическая операция с условным наименованием «Детский отдых». (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров)-Анонс предстоящих мероприятий.— В Республиканской Кадастровой палате действует горячая линия.(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР О.Ворокова.).-В Грозном откроется выставка Мухадина Кишева.-В Нальчике стартовал детский футбольный турнир имени Александра Апшева.