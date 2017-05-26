Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.26 9:00
— В КБР продолжается масштабная информационно-просветительская кампания против СПИДа(Помощник министра здравоохранения КБР-Л.Шомахова .)
— Образовательный форум «ПредМашук» завершает свою работу.(Сотрудник Министерства образования науки и молодежной политики КБР –Е.Суркова.)
— Сегодня , на ипподроме Нальчика состоится празднование 600-летия со дня основания селения Лечинкай Чегемского района.
— В КБР пройдет благотворительный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Скалолазание без границ».
— Сегодня откроется выставка художника, поэтессы, паралимпийской спортсменки Марии Загорской.