Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.26 9:00
— В КБР продолжается масштабная информационно-просветительская кампания против СПИДа(Помощник министра здравоохранения КБР-Л.Шомахова .)
— Образовательный форум «ПредМашук» завершает свою работу.(Сотрудник Министерства образования науки и молодежной политики КБР –Е.Суркова.)
— Сегодня , на ипподроме Нальчика состоится празднование 600-летия со дня основания селения Лечинкай Чегемского района.
— В КБР пройдет благотворительный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Скалолазание без границ».
— Сегодня откроется выставка художника, поэтессы, паралимпийской спортсменки Марии Загорской.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.05.26 10:28

— Лэшынкъей и юбилеир нобэ ягъэлъап1энущ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.05.26 10:27

— Республиканы Башчысы Юрий Коков школну бошагъан сабийлени алгъышлагъанды.

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Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.26 10:27

— В эти минуты на ипподроме Нальчика началось празднование 600-летия со дня основания селения Лечинкай.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2017.05.26 9:04

— Иужьрей уэзджынэр школхэм дыгъуасэ къыщеуащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 bal — 2017.05.26 9:03

— Республиканы башчысы Юрий Коков правительствону юйюнде ишчи кенгеш бардыргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.26 9:00

— В КБР продолжается масштабная информационно-просветительская кампания против СПИДа

Подробнее