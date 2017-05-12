Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.12 9:00

— Сегодня в г. Чегем наградят победителей конкурса «Родной язык – душа моя, мой мир»— МЧС России по КБР консультирует жителей по правилам пожарной безопасности по телефону (А. АЛТУДОВ)— Пенсионный фонд теперь перечисляет маткапитал через 10 рабочих дней (З. АЛОЕВА)— В КБР пройдет региональный этап III Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства среди школьников— «Вольник» из КБР А. Шебзухов – «бронзовый» призёр юношеского первенства страны