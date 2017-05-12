Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.12 9:00
— Сегодня в г. Чегем наградят победителей конкурса «Родной язык – душа моя, мой мир»
— МЧС России по КБР консультирует жителей по правилам пожарной безопасности по телефону (А. АЛТУДОВ)
— Пенсионный фонд теперь перечисляет маткапитал через 10 рабочих дней (З. АЛОЕВА)
— В КБР пройдет региональный этап III Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства среди школьников
— «Вольник» из КБР А. Шебзухов – «бронзовый» призёр юношеского первенства страны