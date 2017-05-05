Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.05 9:00
— Сегодня на стадионе «Тотур» состоится военно-спортивная игра «Победа».
— Завершает свою работу всероссийского турнира по боксу класса «А», посвященный памяти А.Доттуева.
— В Музее ИЗО им.Ткаченко откроется выставка к Дню Победы ВОВ .(Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Н.Леонтьева.)
— В Прохладненском районе также запланирован ряд праздничных мероприятий.
— Культурно-патриотический проект «На подступах к Великой Победе» проходит в Нальчике (Пресс-секретарь КБГУ –И.Долова.)

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.05.05 10:33

-Юрий Коков Къырал советни жыйылыууна къатышханды

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Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.05 10:31

— Глава КБР Юрий Коков принял участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии при Президенте России

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.05.05 9:04

— Тек1уэныгъэ махуэшхуэм теухуа 1уэхугъуэхэр ди республикэм щок1уэк1.

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Радио КБР 07.10 bal — 2017.05.05 9:03

— Правительстовну кезиулю жыйылыуу болгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.05 9:00

— Сегодня на стадионе «Тотур» состоится военно-спортивная игра «Победа».

Подробнее