Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.05 9:00

— Сегодня на стадионе «Тотур» состоится военно-спортивная игра «Победа».— Завершает свою работу всероссийского турнира по боксу класса «А», посвященный памяти А.Доттуева.— В Музее ИЗО им.Ткаченко откроется выставка к Дню Победы ВОВ .(Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Н.Леонтьева.)— В Прохладненском районе также запланирован ряд праздничных мероприятий.— Культурно-патриотический проект «На подступах к Великой Победе» проходит в Нальчике (Пресс-секретарь КБГУ –И.Долова.)