Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.05 9:00
— Сегодня на стадионе «Тотур» состоится военно-спортивная игра «Победа».
— Завершает свою работу всероссийского турнира по боксу класса «А», посвященный памяти А.Доттуева.
— В Музее ИЗО им.Ткаченко откроется выставка к Дню Победы ВОВ .(Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Н.Леонтьева.)
— В Прохладненском районе также запланирован ряд праздничных мероприятий.
— Культурно-патриотический проект «На подступах к Великой Победе» проходит в Нальчике (Пресс-секретарь КБГУ –И.Долова.)