Радио КБР 07.10 rus — 2017.04.28 9:01
— ГУ МЧС России по КБР проводит профилактические занятия по противопожарной безопасности в учебных заведениях в период проведения ЕГЭ. (ЗАПИСЬ: А. Алтудов, старший специалист – эксперт по пропаганде связям с общественностью.)
— В КБР пройдет Всероссийская акция ««Зеленая Россия».
— Приэльбрусье приглашает на Международный Фестиваль «Шемякинская Весна». (ЗАПИСЬ: Розетта Марышева, продюссер и режиссер фестиваля).
— Первого мая жителей и гостей Нальчика ждут праздничные гулянья. (ЗАПИСЬ: З.Уянаева, пресс-секретарь местной администрации г.о.Нальчик).
— В Нарткале завершился чемпионат федерального округа по авиамодельному спорту.