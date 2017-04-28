Радио КБР 07.10 rus — 2017.04.28 9:01

— ГУ МЧС России по КБР проводит профилактические занятия по противопожарной безопасности в учебных заведениях в период проведения ЕГЭ.(ЗАПИСЬ: А. Алтудов, старший специалист – эксперт по пропаганде связям с общественностью.)— В КБР пройдет Всероссийская акция ««Зеленая Россия».— Приэльбрусье приглашает на Международный Фестиваль «Шемякинская Весна». (ЗАПИСЬ: Розетта Марышева, продюссер и режиссер фестиваля).— Первого мая жителей и гостей Нальчика ждут праздничные гулянья. (ЗАПИСЬ: З.Уянаева, пресс-секретарь местной администрации г.о.Нальчик).— В Нарткале завершился чемпионат федерального округа по авиамодельному спорту.