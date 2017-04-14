Радио КБР 07.10 rus — 2017.04.14 9:00
— Курортную зону Нальчика приведут в порядок.(Пресс- секретарь Министерства курортов и туризма КБР О. Погребняк.)
— Памяти доктора Хадиса Боттаева посвятят хирургическую конференцию.
— Процедура замены полиса ОМС(Сотрудник отдела защиты прав застрахованных ТФ ОМС КБР -Ж.Кантеева.)
— Азамат Мурзаканов проведет свой первый профессиональный бой в лиге «Absolut Championship Berkut».
— Первенство СКФО России по настольному теннису среди юношей и девушек до 13 лет продолжается сегодня(Судья международной категории –А.Климов.)

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.04.14 10:38

— Печатымк1э къэрал комитетыр 1уахыжащ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.04.14 10:37

— Юрий Коков Россельхозбанкны башчысы бла тюбешгенди.

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Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.14 10:36

— Парламент КБР в эти минуты в Баксанском районе проводит выездное заседание президиума.

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.04.14 9:05

-«Курортыр – дахагъэм и лъахэщ» къыхуеджэныгъэм щ1эту Налшык зыгъэпсэхуп1эр зэ1узэпэщ щ1ыным теухуа 1уэхугъуэ нобэ щы1энущ.

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