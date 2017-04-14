Радио КБР 07.10 rus — 2017.04.14 9:00

— Курортную зону Нальчика приведут в порядок.(Пресс- секретарь Министерства курортов и туризма КБР О. Погребняк.)— Памяти доктора Хадиса Боттаева посвятят хирургическую конференцию.— Процедура замены полиса ОМС(Сотрудник отдела защиты прав застрахованных ТФ ОМС КБР -Ж.Кантеева.)— Азамат Мурзаканов проведет свой первый профессиональный бой в лиге «Absolut Championship Berkut».— Первенство СКФО России по настольному теннису среди юношей и девушек до 13 лет продолжается сегодня(Судья международной категории –А.Климов.)