Радио КБР 07.10 rus — 2017.04.07 9:00

— Сегодня на курорте «Эльбрус» начинаются курсы обучения инструкторов по сноуборду и горным лыжам.— Сегодня в Нальчике отметят Всемирный день здоровья. (ЗАПИСЬ:Л.Карова, помощник председателя Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»).— Продолжается прием заявок на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год».— В Нальчике пройдет региональный этап «Синей птицы».