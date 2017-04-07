Радио КБР 07.10 rus — 2017.04.07 9:00
— Сегодня на курорте «Эльбрус» начинаются курсы обучения инструкторов по сноуборду и горным лыжам.
— Сегодня в Нальчике отметят Всемирный день здоровья. (ЗАПИСЬ:Л.Карова, помощник председателя Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»).
— Продолжается прием заявок на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год».
— В Нальчике пройдет региональный этап «Синей птицы».

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.04.07 10:35

— Акушер анастазиолог – реаниматологхэм я 70 форум Налшык щек1уэк1ынущ.

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.04.07 9:05

— Нобэ апрелым и 7-р узыншагъэм и дунейпсо махуэщ.

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Радио КБР 07.10 bal — 2017.04.07 9:03

— Нальчикде терроризмге къажау митинг боллукъду.

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