Радио КБР 07.10 rus — 2018.12.28

— Праздничными мероприятиями планируется охватить около 12 человек.(ЗАПИСЬ: А.Асанов, министр труда и социальной защиты КБР).— С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы. (ЗАПИСЬ: М.Битоков, руководитель пресс-службы ОПФР по КБР).— В КБР пройдет рейд «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, госинспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— Роспотребнадзор рекомендует не покупать икру в местах несанкционированной торговли.