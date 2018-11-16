Радио КБР 07.10 kab — 2018.11.16
— КъБ-м и 1этащхьэ къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек 1ущ1ащ Сбербанкым и зы къудамэм и тхьэмадэ Титов Евгений.
— Сабий куэдым я узыншагъэр щызытрагъэувэж «Лэгъупыкъу» социальнэ реабилитацэ центрыр илъэс 30 мэхъу. (Хьэгъэжей Оксанэ — «Лэгъупыкъу» социальнэ реабилитацэ центрым и медсестра нэхъыщхьэ).
— Адыгэ усэ пшыхь Сэралъп Мадинэ и артцентрым ноябрым и 18-м щек1уэк1ынущ.
— Самбор илъэс 80 зэрыхъум теухуа республикэ зэхьэзэхуэ мы махуэхэм Налшык щок1уэк1.

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Радио КБР 11.00 kab — 2018.11.16

— К1уэк1уэ Казбек дин лэжьак1уэхэм я1ущ1ащ. — Тырныауз комбинатыр къызыф1агъэувэжын ягугъэщ.

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Радио КБР 11.00 bal — 2018.11.16

— Тырнауузда тау-магъдан комбинатны ишин жангырыу проектге уллу магъана бериледи.

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Радио КБР 11.00 rus — 2018.11.16

— Казбек Коков встретился с финалистами 1-го Всероссийского конкурса «Лидеры России».

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Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2018.11.16

— КъБ-м и 1этащхьэ къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек 1ущ1ащ

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