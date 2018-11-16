Радио КБР 07.10 kab — 2018.11.16
— КъБ-м и 1этащхьэ къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек 1ущ1ащ Сбербанкым и зы къудамэм и тхьэмадэ Титов Евгений.
— Сабий куэдым я узыншагъэр щызытрагъэувэж «Лэгъупыкъу» социальнэ реабилитацэ центрыр илъэс 30 мэхъу. (Хьэгъэжей Оксанэ — «Лэгъупыкъу» социальнэ реабилитацэ центрым и медсестра нэхъыщхьэ).
— Адыгэ усэ пшыхь Сэралъп Мадинэ и артцентрым ноябрым и 18-м щек1уэк1ынущ.
— Самбор илъэс 80 зэрыхъум теухуа республикэ зэхьэзэхуэ мы махуэхэм Налшык щок1уэк1.