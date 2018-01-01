Радио КБР 07.10 kab — 2018.10.12 9:04
— КъБ-м и егъэджэныгъэ 1энат1эм и лэжьак1уэ нэхъыф1хэр щагъэлъап1э гуф1эгъуэ зэ1ущ1э щы1ащ.
— КъБ-м и 1этащхьэ къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек зи лэжьыгъэм псэ хьэлэлу бгъэдэт егъэджак1уэ зыбжанэ игъэлъэп1ащ. (Маргъущ Фат1имэт – КъБ-м егъэджэныгъэм щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ ц1э лъап1эр зыхуагъэфэща егъэджак1уэ).
-«Дыщэ бжьыхьэ» Урысейпсо агропромышленнэ гъэлъэгъуэныгъэр мы махуэхэм Мэзкуу щок1уэк1.
— Уз зэрыц1алэхэм узэрыпэщ1этыным теухуа щ1ыналъэ щ1эныгъэ-практикэ конференц КъБКъУ-м нобэ щек1уэк1ынущ.