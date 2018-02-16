Радио КБР 07.10 kab — 2018.02.16

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий я пашэу республикэм къыбгъэдэк1 гупыр хэтщ мы махуэхэм Сочи щек1уэк1 Урысей инвестицэ форумым.— «Сочи-2018» Урысей инвестицэ форумым ипкъ итк1э КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрийрэ Карелия республикэм и л1ыщхьэ Парфенчиков Артуррэ инфрастуруктурэ, социальнэ проектхэр зэгъусэу зэрагъэзэщ1эным теухуа зэгуры1уэныгъэм 1э щ1адзащ.— КъБ-м и гъуэгу фондым и бюджетыр зытрагуэшэным республикэм и Правительствэм и унэм и гугъу щащ1ащ.— Паратхэквондомк1э Урысейм и гуп къыхэхам хэтхэм къэрал зэхуаку зэхьэзэхуэхэм КъБ-м зыщыхуагъэхьэзыр. (Щокъарэ Азрэт – КъБ-м тхэквондомк1э федерацэм и президент).