Радио КБР 07.10 kab — 2017.06.30 9:05

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий я пашэу республикэм къыбгъэдэк1 гупыр хэтщ УФ-мрэ Беларусь республикэмрэ я щ1ыналъэхэм я е 4-нэ форумым.-«Еджап1э нэхъыщхьэ къэзухахэм» лэжьыгъэ 1энат1э къыщыхуагъэлъагъуэ жармык1э нобэ щы1энущ.— Урысейм и географиер къыщыгъэлъэгъуа фестиваль иджы япэу ирагъэк1уэк1ынущ.-Республикэм щыпсэухэр нэхъыбэу здек1уал1э КъБ-м и щыхьэрым дэт утхэр зэ1узэпэщ ящ1ыну я мурадщ.-«Арт-экспресс. Кавказым и гъуэгухэмк1э» жыхуи1э гъэлъэгъуэныгъэ Налшык дэт Ткаченко Андрей и ц1эк1э музейм къыщызэ1уахынущ.