Радио КБР 07.10 kab — 2017.06.23 9:04
— КъБ-м щыпсэухэм 1энат1э къахудэхынымк1э щ1эгъэкъуэн яхуэхъуным теухуа республикэ программэм подпрограммэ дыщ1агъуащ.
— Курыт еджап1э къэзуххэм я гуф1эгъуэ пшыхьхэр нобэ ди республикэм ит школхэм щек1уэк1ынущ. (Алэкъей Заремэ – Шэджэм Ет1уанэ жылагъуэм дэт е 3-нэ школым и унафэщ1ым и къуэдзэ).
-Мы махуэхэм Новосибирск щек1уэк1ащ технологие зыужьыныгъэм хуэгъэза форум. (Хьэшыр Светланэ – химие щ1эныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор).
-Афияным пэщ1этыным и дунейпсо махуэм и пэ къихуэу щ1алэгъуалэм гъащ1э узыншэ я1эным теухуа 1уэхугъуэ нобэ Налшык щек1уэк1ынущ.

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.06.23 10:41

— КъБм ц1ыхуиблым урысыбзэмк1э ЕГЭмк1э балли 100 къахьащ.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.06.23 10:40

— Бюгюн битеукъыралда школну бошагъанлагъа къууанчлы жыйылыула бардырыллыкъдыла.

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Радио КБР 10.00 rus — 2017.06.23 10:39

— Сегодня в школах Кабардино-Балкарии пройдут выпускные вечера.

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Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2017.06.23 9:04

— КъБ-м щыпсэухэм 1энат1э къахудэхынымк1э щ1эгъэкъуэн яхуэхъуным теухуа республикэ программэм подпрограммэ дыщ1агъуащ.

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Радио КБР 07.10 bal — 2017.06.23 9:03

— Республиканы районларында Уллу Ата Журт урушда ёлгенлени эсгериу къууумла ётгендиле.

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Радио КБР 07.10 rus — 2017.06.23 9:00

— Председатель Парламента КБР Т.Б.Егорова примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию обучающимися общеобразовательных организаций.

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