Радио КБР 07.10 kab — 2017.06.23 9:04
— КъБ-м щыпсэухэм 1энат1э къахудэхынымк1э щ1эгъэкъуэн яхуэхъуным теухуа республикэ программэм подпрограммэ дыщ1агъуащ.
— Курыт еджап1э къэзуххэм я гуф1эгъуэ пшыхьхэр нобэ ди республикэм ит школхэм щек1уэк1ынущ. (Алэкъей Заремэ – Шэджэм Ет1уанэ жылагъуэм дэт е 3-нэ школым и унафэщ1ым и къуэдзэ).
-Мы махуэхэм Новосибирск щек1уэк1ащ технологие зыужьыныгъэм хуэгъэза форум. (Хьэшыр Светланэ – химие щ1эныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор).
-Афияным пэщ1этыным и дунейпсо махуэм и пэ къихуэу щ1алэгъуалэм гъащ1э узыншэ я1эным теухуа 1уэхугъуэ нобэ Налшык щек1уэк1ынущ.