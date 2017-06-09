Радио КБР 07.10 kab — 2017.06.09 9:05

— Бахъсэн нейтриннэ обсерваториер илъэс 50 зэрыхъур 1этауэ щагъэлъап1э 1уэхугъуэ Налшык дэт «Синдикэ» интур-хьэщ1эщым нобэ щек1уэк1ынущ.— Урысейм и махуэм ирихьэл1эу ди республикэм ис лъэпкъхэр зыхэт гуф1эгъуэ пэк1у иригъэк1уэк1ыну и мурадщ КъБ-м и Жылагъуэ Палатэм.— Рэмэдан мазэ лъап1эм хиубыдэу Щамым къик1ыжауэ ди республикэм щыпсэу унагъуэхэм гулъытэ щыхуащ1 псапащ1э 1уэхугъуэ КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм иригъэк1уэк1ащ. (Сыжажэ Алим – КъБ-м ис муслъымэнхэм я дин 1уэхущ1ап1эм и унафэщ1ым и къуэдзэ).— СССР-м и чемпион 1эпщэ Александр и ц1эк1э футболымк1э къэрал зэхуаку турнир мы махуэхэм Налшык щок1уэк1.