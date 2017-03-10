Радио КБР 07.10 kab — 2017.03.10 9:04

-Архив къэрал къулыкъущ1ап1эм и лэжьак1уэхэм нобэ я махуэщ.-Экологием и илъэсым хиубыдэу республикэ Прокуратурэм п1эщ1эгъуэ линие щылэжьэнущ.-Налшык дэт психоневрологие интернатым нобэ псапащ1э 1уэхугъуэ щрагъэк1уэк1ынущ республикэм и щыхьэрым щы1э е 11-нэ школым щеджэхэм.-Урысейм и къэрал лэжьак1уэ, УФ-м и Правительствэм и унафэщ1у щыта Примаков Евгений теухуа зэ1ущ1э КъБКъУ-м нобэ щек1уэк1ынущ.-Бахъсэн районым пхъэнк1ийм щелэжьыжынущ.— Еджап1э нэхъыщхьэхэм я деж футболымк1э Урысейпсо зэхьэзэхуэхэм я ет1уанэ 1ыхьэр мартым и 11-13 махуэхэм Налшык щек1уэк1ынущ.