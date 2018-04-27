Радио КБР 07.10 bal — 2018.04.27 9:02

— Сегодня в Нальчике состоится праздничный концерт в честь традиционного ежегодного открытия сезона фонтанов.— В ОПФР по КБР уделяется особое внимание заблаговременной работе с гражданами, уходящими на пенсию( Ведущий специалист- эксперт пресс-службы ГУ ОПФР России по КБР- З.Алоева.)— В КБР началось обследование источников наружного противопожарного водоснабжения. (Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР-В.Снеговской.)— Вблизи государственной границы КБР действует административно правовые режимы (Сотрудник УПФСБ РОССИИ по КБР-Константин)