«Забвению не подлежит». К 100-летию героя ВОВ Каральби Шериева (на каб.яз) — 2018.05.15

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.05.15 18:31

— Урысейм статистикэмк1э и федерал къэрал къулыкъущ1ап1эм и л1ык1уэхэм нобэ Налшык пресс-конференц щрагъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.05.15 18:29

— Черек районну ара больницасыны ишине къарагъандыла

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.15 18:27

— Глава КБР провел совещание по вопросам платежной дисциплины в газовой отрасли

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