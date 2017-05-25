«Юбилей РВ и ТВ» Ветераны ТВ — 2017.05.25 19:05

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.25 18:26

— Иужьрей уэзджынэр школхэм къыщеуащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.25 18:25

— Республиканы башчысы Юрий Коков правительствону юйюнде ишчи кенгеш бардыргъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.25 18:24

— Глава КБР Юрий Коков сегодня провел совещание по вопросам реконструкции и ремонта дорог в Нальчике.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.05.25 16:26

— К1уэк1уэ Юрий зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.05.25 16:25

— Республиканы башчысы Юрий Коков правительствону юйюнде ишчи кенгеш бардыргъанды.

Подробнее