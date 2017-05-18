«Вчера. Сегодня. Завтра» Петр Хатуев — 2017.05.18 19:00
Главная » «Вчера. Сегодня. Завтра» Петр Хатуев — 2017.05.18 19:00
Related Posts
Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.18 18:22
— Правительствону кезиулю жыйылыуу болгъанды.
Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.18 18:21
— В Правительстве КБР обсудили создание акционерного общества «КавказВольфрам»
Последние записи
- «Вчера. Сегодня. Завтра» Петр Хатуев — 2017.05.18 19:00
- Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.18 18:22
- Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.18 18:21
- В Доме Правительства состоялась двусторонняя встреча Главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова — 2017.05.18
- Компания «КавказВольфрам» создана! Такое решение одобрили сегодня на заседании правительства Кабардино-Балкарии. Провел его премьер-министр Алий Мусуков — 2017.05.18