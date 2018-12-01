«Вчера, сегодня, завтра». К 100-летию ученого-фольклориста, народного артиста КБР З.Кардангушева – 2018.12.13

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.12.13

КъБ-м и Парламентым щытепсэлъыхьащ республикэм и муниципальнэ зэгухьэныгъэ зыбжанэм фэтэр

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.12.13

— Парламентде сабийлени Адет-къылыкъгъа,тюз ниетге юйретиу жаны бал ишлени сюзгендиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.12.13

— В Парламенте КБР подвели итоги работы по благоустройству дворов (М. АФАШАГОВ).

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.12.13

— КъБ-м и Парламентым и зэ1ущ1э — Гъэсэныгъэм теухуа стол хъурей ек1уэк1ащ.

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