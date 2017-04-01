«Театральные подмостки» Международный день театра — 2017.04.21 19:05

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.21 18:33

— Щ1ып1э самоуправленэмк1э органхэм щылажьэхэм я махуэмк1э йохъуэхъу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.21 18:32

-Юрий Коков эл администрацияланы башчыларын алгъышлагъанды.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.21 18:31

— Сегодня День местного самоуправления. Поздравление Главы КБР.

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